جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا كوناكرى Loupou Lamah وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية، حيث تم التباحث حول التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي فى مجال البيئة.





وأعربت وزيرة البيئة الغينية خلال اللقاء عن التقدير الكبير الذى تكنه بلادها لمصر فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى ثقة الجانب الغينى فى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التركيز على شواغل القارة الإفريقية. كما ثمنت الوزيرة الدعم الفنى الذى تقدمه مصر للجانب الغينى فى مجال البيئة عبر برامج التدريب المختلفة المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدة على تطلع الجانب الغينى للمشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ. وأكد السفير تامر المليجى أن مصر لا تألو جهداً فى دعم أشقائها فى إفريقيا وخاصة فى غينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الرئاسة المصرية للمؤتمر لضمان عرض الشواغل الإفريقية فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على مختلف دول القارة، فضلاً عن دفع مساعى تنفيذ وعود تمويل ودعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها للتعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى غينيا كوناكرى يبحث مع وزيرة البيئة والتنمية تحضيرات COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.