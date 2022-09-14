عضو القومى للمرأة: «اتحضر للأخضر» سيجعل كل مصرية تدير بيتها بشكل مختلف

جدة - نرمين السيد - قالت آية طارق عضو لجنة البيئة فى المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، إن تداعيات المناخ تطول كل الفئات وبالطبع منهم المرأة، لاسيما أنه بدأ يؤثر على الماء والغذاء والطاقة وتأثرت الأسر كلها بشكل كامل.





وتابعت: "المرأة بتشكل وعى المجتمع وأسرتها، وهى مسؤولة عن تشكيل وعى الأطفال والشباب، لذا استهدفنا المرأة ليكون لها دور فى بيتها للتوعية بالمشروعات الخضراء على سبيل المثال فصل المخلفات لإعادة التدوير، وللتخلص من الزيت بشكل صحى، لذا "اتحضر للأخضر" سيجعلها تدير منزلها بشكل مختلف".

وواصلت: "هناك مشروعات خضراء كثيرة جدًا مثل المشروعات فى مجال العمارة البيئية، لأن مشاريع العمارة مسؤولة عن 23% من انبعاثات أكسيد الكربون فى العالم، متابعة : "صناعة الأسمنت وحدها تسبب 9% من تلك الإنبعاثات، لذا فالمشروعات الخضاء فى مجال البيئة ستساهم فى الحد من تلك التلوثات ".

وأشارت عندما يرى المواطنون رسالة فى كل مكان ": "اتحضر للأخضر" سيدركون أن هذا مهم لحياتهم، وعندما يعلمون عنه أكثر سيدركون أن له مردود على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وبعدها سيخلق أفكارًا جديدة عند الشباب للمساهمة فى هذا النوع من المشاريع.