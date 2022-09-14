السكة الحديد : أمتداد مسير وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - فى اطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم قررت الهيئة أمتداد مسير وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجهين القبلى والبحرى وبيانها كالاتى :

أولا : اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط ( القاهرة / الاسكندرية ) :

- تعديل ميعاد قيام قطار 923 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00 بدلاً من الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 بدلاً من الساعة 16:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 925 مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:00 بدلاً من الساعة 17:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 957 سياحي ( القاهرة / الزقازيق ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:40 بدلاً من الساعة 15:45 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي ( القاهرة / المنصورة ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق .

ويترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار21 تهوية ديناميكية

( القاهرة / الاسكندرية ) طبقاً للجدول المرفق .

ثانياً : اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/9/2022

- امتداد مسير قطار رقم 936 مكيف ( طنطا / القاهرة / المنيا ) والذي يقوم من محطة طنطا الساعة 5:40 يصل محطة المنيا الساعة 11:05 علي ان يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 بذات تركيبه وبالجدول المرفق.

- قيام قطار 937 مكيف ( المنيا / القاهرة ) حيث يقوم من محطة المنيا الساعة 14:00 يصل محطة القاهرة الساعة 17:40 بذات التركيب الوارد به قطار 936.

وسيترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار 891 مكيف (سوهاج / القاهرة) وقطار 833 تهوية (أسوان/القاهرة) كالجداول المرفق .

وتشغيل قطاري 925 / 936 مكيف ( القاهرة / طنطا ) والعكس ايام الجمع والعطلات الرسمية ويستمر تشغيله طوال ايام الاسبوع .

ثالثاً : اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان ) :

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 88 مكيف ( الاسكندرية / أسوان ) ليقوم الساعة 17:50 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 976 مكيف ( القاهرة / الأقصر ) ليقوم الساعة 20:00 بدلاً من الساعة 21:30 ويترتب عليه تعديل ميعاد قطار رقم 188 تهوية ديناميكية ( القاهرة / السد العالى ) طبقاً للجدول المرفق .

رابعاً : اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 118 تحيا مصر ( الاسكندرية / منوف / القاهرة ) ليقوم الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:20 طبقاً للجدول المرفق .

وتسعى الهيئة دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم .