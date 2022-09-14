الوزراء يوافق على اعتبار مشروع شركة ”جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” قوميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

كما وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة"جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الاستراتيجية والقومية فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزاً لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) فى مختلف انحاء الجمهورية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 64 مشروعاً، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.