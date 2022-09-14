السفارة المصرية في روما تستضيف بعثة منتخب مصر للبوتشا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - في اطار مشاركة بعثة منتخب مصر للبوتشا في بطولة التحدي للبوتشا بروما بمشاركة ٢٢ دولة، استضافت السفارة المصرية في روما منتخب مصر برئاسة الدكتور أحمد أدم، رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

واستقبل الوزير المفوض ناجي غابة، القائم بأعمال السفارة المصرية في إيطاليا بالإنابة، وملحق الدفاع وأعضاء السفارة، اللاعبين والفريق الإداري للمنتخب قبل مغادرة البعثة روما.

هذا، وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة عن سعادته لزيارة بعثة المنتخب في إيطاليا باعتبارها الممثل العربي والإفريقي الوحيد في البطولة.

كما قدم الوزير المفوض ناجي غابة كامل الدعم للمنتخب أثناء تواجده في إيطاليا، حيث حرص على حضور أولى مباريات منتخب الفراعنة للبوتشا في مقر البطولة، وذلك لرفع الروح المعنوية للاعبين خلال البطولة.