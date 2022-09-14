الرئيس السيسي يهنئ الولايات المتحدة المكسيكية وكوستاريكا ونيكاراجوا بذكرى يوم الاستقلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء،ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة .

كما بعث ببرقية مماثلة إلى رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيس روبلز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

وبعث أيضا ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانيال أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراجوا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال .