السفارة المصرية فى روما تستضيف بعثة منتخب مصر للبوتشا

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة المصرية فى روما منتخب مصر للبوتشا برئاسة الدكتور أحمد أدم، رئيس الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغي، فى إطار مشاركة بعثة منتخب مصر للبوتشا فى بطولة التحدى للبوتشا بروما بمشاركة 22 دولة.





واستقبل الوزير المفوض ناجى غابة، القائم بأعمال السفارة المصرية فى إيطاليا بالإنابة، وملحق الدفاع وأعضاء السفارة، اللاعبين والفريق الإدارى للمنتخب قبل مغادرة البعثة روما. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة عن سعادته لزيارة بعثة المنتخب فى إيطاليا باعتبارها الممثل العربى والإفريقى الوحيد فى البطولة. كما قدم الوزير المفوض ناجى غابة كامل الدعم للمنتخب أثناء تواجده فى إيطاليا، حيث حرص على حضور أولى مباريات منتخب الفراعنة للبوتشا فى مقر البطولة، وذلك لرفع الروح المعنوية للاعبين خلال البطولة.

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