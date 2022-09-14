حملة «حقك تنظمى» تقدم الخدمة لأكثر من 38 ألف منتفعة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد أحمد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى"، فى يومها الثالث بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لعدد 12417 منتفعة بالمحافظة، وبلغ الحاصلات على وسائل 8899 سيدة، ليصل بذلك إجمالى من تم تقديم الخدمة لهن 38265 خلال ثلاثة أيام، والحاصلات على وسائل 27486 سيدة حتى الآن، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 2335 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.





تأتى حملة حقك تنظمى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن مبادرة أيامنا أحلى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ويتم تنفيذها بالمحافظة لمدة 10 أيام مقسمة إلى مرحلتين، حيث جارى العمل بالمرحلة الأولى فى إدارات القنايات، ديرب نجم، بلبيس، العاشر من رمضان، مشتول السوق، ههيا، أبو حماد، صان الحجر، كفرصقر، أولاد صقر، فى الفترة من الأحد 11 إلى الخميس 15 سبتمبر 2022. وقدم الدكتور خالد فوزى الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية، والمشاركين فى هذا العمل، نظرا للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

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