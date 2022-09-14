جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز الاستعدادات المصرية لمؤتمر المناخ. وتقدم مصر، خدمات نقل الأفراد عبر السكوترز والدراجات الكهربائية، كما توفر أتوبيسات حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الضيوف، ضمن وسائل النقل الصديقة للبيئة التى تسهم فى إخراج المؤتمر بصورة لائقة. كما تسعى القاهرة لتعزيز تطبيق منظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة النصب التذكارى ومصر القديمة وتطوير ساحة الصحابة، ووضع أحواض زهور وإنارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالنصب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستعد لمؤتمر المناخ.. وسائل نقل صديقة للبيئة والتراث البدوى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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