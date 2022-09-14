انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





كما يتوقع الخبراء أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الادارية 32 22

6 اكتوبر 32 23

بنهــــا 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 28 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الاسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادى النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بنى سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 28.

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