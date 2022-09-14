مباحثات مصرية- برتغالية لتدشين خط طيران مباشر بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، اليوم الأربعاء، سكرتيرة الدولة البرتغالية للسياحة، وجرى مناقشة الخطوات النهائية المطلوب اتخاذها لتدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.





كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تدريب الكوادر السياحية والفندقية، من خلال الشراكة بين المدارس الفندقية بالبلدين، بالإضافة إلى موضوعات استقدام البرتغال للعمالة فى قطاع السياحة، فضلاً عن التعاون فى مجال التحول الرقمى فى قطاع السياحة.

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