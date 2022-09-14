جدة - نرمين السيد - التقى السفير خالد يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى موريتانيا، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا على كامارا، حيث قدم لها التهنئة على توليها مهام منصبها، وجرى بحث الاستعدادات الجارية لمشاركة موريتانيا فى مؤتمر COP27.





وبدورها شددت الوزيرة على الأهمية التى تمثلها استضافة مصر لهذا المحفل الدولى الهام للتعبير عن الشواغل والتحديات التى تواجه دول القارة الإفريقية نتيجة ظاهرة التغير المناخى. وأعربت عن تطلعها للمشاركة فى هذا الحدث الكبير، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما التقى السفير خالد يوسف، رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، التى تتولى حالياً رئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، حيث بحثا التحديات المختلفة التى تواجه قطاع البيئة فى العاصمة نواكشوط.

كما أكدت رئيسة جهة نواكشوط، اعتزامها المشاركة فى مؤتمر COP27 على رأس وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، مشددة على أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 هو تمثيل للقارة الإفريقية. واجتمع السفير المصرى مع القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم بموريتانيا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر COP27، ومناقشة الجهود التى تبذلها منظمات الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريتانيا تؤكد أهمية استضافة مصر مؤتمر المناخ «COP27» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.