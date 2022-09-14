وزارة القوى العاملة : انتهاء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بالبحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ، بشأن انتهاء فاعليات الدورة التدريبية الخامسة عشر لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة ، وتخريج ١٠ متدربات ، وذلك فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات اليوم الأربعاء ان الدورات التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهنى، وخطة الدولة لتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة ، ومتناهية الصغر ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، واعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم .

واطمأن مدير المديرية ، على سير العملية التدريبية، مشيرا إلى أن وحدة التدريب المتنقلة ساهمت فى تسهيل عملية التدريب وجعلها أكثر مرونة ، مع الاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تلك الوحدات