التوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تم يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في العاصمة الأوزبكية طشقند التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)كشريك حوار قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة المقرر عقدها في مدينة سمرقند بأوزبكستان يوم ١٦ سبتمبر الجارى.

قام السفير/ حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بالتوقيع على مذكرة التفاهم ممثلاً لجمهورية مصر العربية ووقع عن جانب منظمة شنغهاي للتعاون السيد/ تشانج مينج أمين عام المنظمة.

وأشار نائب الوزير خلال لقائه بالسيد/ تشانج مينج إلى أن انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز علاقاتها مع دول المنظمة في عدد من المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الاقليمي. ومن جانبه رحب أمين عام منظمة شنغهاي بانضمام مصر للمنظمة كشريك حوار معرباً عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر في المرحلة القادمة.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 كمنظمة حكومية دولية بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وتحقيق التنمية الإقليمية. وتضم المنظمة في عضويتها 8 دول ( الصين/ روسيا/ الهند/ باكستان/ كازاخستان/ أوزبكستان/ طاجيكستان/ قيرغيزستان) . هذا الى جانب أربع دول تتمتع بصفة مراقب وست دول كشركاء حوار.