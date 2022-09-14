وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في الإسراع بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة وإقامة مشروعات البنية التحتية لها بمختلف المحافظات؛ بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات والحصول على رضا المواطنين.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسليم عدد (5) لودر كاتربيلر طراز 910K منهم عدد 2 لودر لمحافظة الجيزة ولودر واحد لكل من محافظات القليوبية والبحيرة والغربية وذلك اليوم الاربعاء ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعمل على قدم وساق على تطوير البنية التحتية للمنظومة، و إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية.

وأكد اللواء هشام آمنة ان حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الجيزة بلغ حوالي 141,55 مليون جنيه ، مشيراً الى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه كما تم تسليم معدات المحطة المتحركة بالبدرشين بتكلفة بلغت 9,13 مليون جنيه و يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 26.25 مليون جنيه كما يتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العياط وأطفيح بتكلفة 42 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القليوبية بلغ 15,6 مليون جنيه لافتاً الى انه تم تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها بتكلفة 9,13 مليون جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة انه تم ايضاً تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة دمنهور بتكلفة بلغت 5,28 مليون جنيه كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة كفر الدوار بتكلفة بلغت 79,30 مليون جنيه بالإضافة إلى تسليم المدفن الصحي بمدينة بدر بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، جدير بالذكر أنه تم رفع التراكمات التاريخية الموجودة بكلاً من (إدكو – كوم حمادة – رشيد ) بإجمالي كمية 140 ألف طن وبتكلفة بلغت 4,15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء خلية مجمعة بمدفن بدر بتكلفة 70 مليون جنيه مشيراً الى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحيرة بلغت 181,39 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن إجمالى الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الغربية بلغت حوالي 220,7 مليون جنيه مشيراً الى انه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد 6 خطوط بمصنع دفرة بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، وجاري تسليم مصنع المحلة الكبرى بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية بمدينتي (دفرة – المحلة الكبرى) بإجمالي كمية 263 ألف طن بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه .