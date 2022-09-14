سفارة مصر بموريتانيا تعقد سلسلة لقاءات حول مؤتمر COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التقى السفير خالد يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى موريتانيا، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا علي كامارا، حيث قدم لها التهنئة على توليها مهام منصبها، وتم بحث الاستعدادات الجارية لمشاركة موريتانيا في مؤتمر COP27. ومن جانبها، أكدت الوزيرة على الأهمية التي تمثلها استضافة مصر لهذا المحفل الدولي الهام للتعبير عن الشواغل والتحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية نتيجة ظاهرة التغير المناخي، معربة عن تطلعها للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

كما التقى السفير خالد يوسف مع رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، والتي تتولى حالياً رئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، حيث بحثا التحديات المختلفة التي تواجه قطاع البيئة في العاصمة نواكشوط. كما أكدت رئيسة جهة نواكشوط اعتزامها المشاركة في مؤتمر COP27 على رأس وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، مشددة على أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 هو تمثيل للقارة الأفريقية.

هذا، واجتمع السفير المصري مع القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم بموريتانيا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر COP27، ومناقشة الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية.