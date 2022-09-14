السفير المصري في غينيا كوناكري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا كوناكري Loupou Lamah وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية، حيث تم التباحث حول التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة.

هذا وأعربت وزيرة البيئة الغينية خلال اللقاء عن التقدير الكبير الذي تكنه بلادها لمصر في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى ثقة الجانب الغيني في حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التركيز على شواغل القارة الأفريقية. كما ثمنت الوزيرة الدعم الفني الذي تقدمه مصر للجانب الغيني في مجال البيئة عبر برامج التدريب المختلفة المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدة على تطلع الجانب الغيني للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ .

ومن جانبه، أكد السفير تامر المليجي أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في إفريقيا وخاصة في غينيا في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الرئاسة المصرية للمؤتمر لضمان عرض الشواغل الإفريقية فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على مختلف دول القارة، فضلاً عن دفع مساعي تنفيذ وعود تمويل ودعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها للتعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ.