محافـظ المنوفية يعقد اجتماعاً لمناقشة معوقات الرصف بعدد من الطرق الرئيسية بمركزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق مركزي الشهداء وأشمون وذلك ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف تنمية وتطوير قرى الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، رئيس شركة غاز مصر ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، عدد من مسئولي الشركات المنفذة .

حيث تم إستعراض بعض معوقات التنفيذ لعدد من الطرق بنطاق مركز الشهداء من بينهم أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق 16 مزلقان العراقية – سيدي صالح – زاوية الناعورة – كفر دنشواي – جزيرة الحجر بطول 23 كم والتي تتضمن أعمال رصف وتوسعة وإنارة الطريق وتبطين ترع ، وكذا طريق 732 بداية من كوبري الحلفاية - المشتل - كفر الجمالة - ساحل الجوابر - دراجيل ، طريق 25 كفر عشما - العراقية - منشأة سلطان ، طريق 88 الشهداء - دنشواي -أبو كلس - دناصور .

كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض معوقات التنفيذ لعدد من الطرق بنطاق مركز أشمون ومنهم طريق 980 دلهمو - كفر الباجور بإجمالي أطوال 13 كم ، طريق 42 سنتريس – سبك الأحد – أشمون بطول 8 كم ، طريق 705 براشيم – منوف بإجمالي أطوال 13 كم ، وطريق 756 سنتريس – الفرعونية بإجمالي أطوال 4 كم ، وطريق 850 جريس – الخضرة بإجمالي أطوال 11 كم ويربط بين مركزي أشمون والباجور ، وطريق 42 سنتريس – سبك الأحد – أشمون ، وطريق سنتريس – ساقية أبو شعرة بإجمالي أطوال 5 كم ، وكذ طريق 756 سملاي – كفر الفرعونية بإجمالي أطوال 7 كم .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات وتسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه قطاع حيوي يساعد في دفع عملية التنمية المستدامة فضلاً عن تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .