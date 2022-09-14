وزارة القوى العاملة :شركة خاصة بالجيزة تعلن عن 210 وظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة ، بشأن تلقي طلب من شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع لشغل 210 وظيفة خالية ،في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا ، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

واوضح محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ،اليوم الأربعاء ان فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل فى : 50 سائق درجة اولى وثانية ، و 50 مندوب تسليم وتحصيل ، و 30 مندوب تسويق ومبيعات ، و 30 عمال مخازن ، و 40 فنيين تشغيل ماكينات ، و 10 فنى صيانة ميكانيكية .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة تشترط ان يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوي الخبرة او بدون خبرة ، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة 89.