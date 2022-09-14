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وزارة القوى العاملة :شركة خاصة بالجيزة تعلن عن 210 وظيفة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة ، بشأن تلقي طلب من شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع لشغل 210 وظيفة خالية ،في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا ، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

واوضح محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ،اليوم الأربعاء ان فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل فى : 50 سائق درجة اولى وثانية ، و 50 مندوب تسليم وتحصيل ، و 30 مندوب تسويق ومبيعات ، و 30 عمال مخازن ، و 40 فنيين تشغيل ماكينات ، و 10 فنى صيانة ميكانيكية .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة تشترط ان يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوي الخبرة او بدون خبرة ، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة 89.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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