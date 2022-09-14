تخصيص أراض واعتماد توصيات.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العديد من القرارات وهى على النحو التالى:

- الموافقة على على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضى الصناعية).

- الموافقة على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لـ64 مشروعا، لكل من وزارتى الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- الموافقة على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتى "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجى، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعى إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزا اقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتمادا على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.

- الموافقة على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

- الموافقة على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى "ميناء تخصصى" بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.