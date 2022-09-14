محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة شجرة مريم: مصر تنفرد بهذا المسار

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وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى بذلت فيها الدولة جهدا كبيرا ليصبح مشروعا سياحيا ودينيا، يجذب ملايين السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار، مشيرًا إلى أن شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة حيث تعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية التطوير شملت معالجة مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شجرة مريم وتطوير المظهر الحضارى والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار.
وطالب محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الموقع العام والحديقة المجاورة لشجرة مريم.
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