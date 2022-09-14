حلمى النمنم لـ الصحفيين الأفارقة: الأوبئة تهدم دولا وتهز كيانات المجتمع

جدة - نرمين السيد -

وأضاف -فى كلمته خلال الدورة 55 لاتحاد الصحفيين الأفارقة المنعقدة بمبنى ماسبيرر، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- أن هناك أوبئة على مدار التاريخ هدمت دول وحضارتها وتهز بنيان المجتمع وكانت سببا فى انتصار دول، فأكثر شىء تهز معنويات الإنسان هو «المرض»، وظهر ذلك عندما انتشر الطاعون داخل دولة الروم.

وطالب النمنم بضرورة دعم البحث العملى والصحى فى الوقت الحالى داخل القارة الإفريقية حتى نتمكن من مواجهة التحديات التى ظهرت فى العالم.

وأشاد النمنم، برد فعل الدولة المصرية فور إعلان أول حالة لكورونا، حيث إنها اتخذت إجراءات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، دون تهويل أو تأويل، خصوصا أن مصر لها تاريخ كبير فى مواجهة تلك الأوبئة.

وذكر أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بحث علمى متقدم فى المجالات كافة.

وبدروه قال الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو اتحاد الصحفيين الإفريقيين، إن مايحدث داخل دورة الصحفيين الأفارقة رقم 55 هى طفرة حقيقة فى الوضع الذى تسعى فيه الدولة مساعدة الدول الإفريقية وهو ما تدور عنه حلقات النقاش.

وأوضح أن الحديث عن جائحة كورونا، أمر مهم وخاصة فى إفريقيا لأسباب الحالة الاقتصادية الذى يمر به العالم.

وأشار رئيس لجنة التثقيف، إلى أن الحديث عن القارة الإفريقية هو حديث ممتد فى جميع التخصصات وخاصة الثقافية، لان معرفة الشعوب تأتى من الثقافة والمعتقدات.