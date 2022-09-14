تخريج 10 متدربات.. انتهاء دورة تدريب على مهنة التفصيل والحياكة فى الغردقة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بشأن انتهاء الدورة التدريبية الخامسة عشر لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة، وتخريج 10 متدربات، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





ومن جهته، قال سعيد عبد الراضى، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر -فى تصريحات، اليوم الأربعاء- إن الدورات التدريبية، تأتى فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهنى، وخطة الدولة لتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم. واطمأن مدير المديرية، على سير العملية التدريبية، مشيرا إلى أن وحدة التدريب المتنقلة ساهمت فى تسهيل عملية التدريب وجعلها أكثر مرونة، مع الاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تلك الوحدات.

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