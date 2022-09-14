عاجل- عملة معدنية فئة 2 جنيه.. الحكومة تصدر قرارا جديدا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصورة مبدئية، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة الـ2 جنيه، لطرحها للتداول.





تأتي الموافقة، فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.

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