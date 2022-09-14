برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه.. 210 وظائف شاغرة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة، بشأن تلقى طلب من شركة «سبيد» العالمية للتجارة والتوزيع، لشغل 210 وظيفة خالية،فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجارى.

وأوضح محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الأربعاء، أن فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل فى: 50 سائق درجة أولى وثانية، و50 مندوب تسليم وتحصيل، و30 مندوب تسويق ومبيعات، و30 عمال مخازن، و40 فنيين تشغيل ماكينات، و10 فنيين صيانة ميكانيكية.

وأشار مدير المديرية إلى أن الشركة تشترط أن يكون سن المتقدمين على الوظائف، من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوى الخبرة، أو بدون خبرة، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة 89.