وزير القوى العاملة يؤكد احترام والتزام الحكومة بمعايير العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة القوى العاملة، الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضوا من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة شئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة دولة السويد، على مدار يومين، بمدينة العين السخنة.





جاء ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا (أضواء) والذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدة دول بشمال أفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطنى.

وحسب بيان اليوم الأربعاء، شدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، -فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية- على احترام والتزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية.

وقال الوزير، إن ذلك يتضح من خلال الاصلاحات التشريعية الأخيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد والذى يحقق المزيد من التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".

وقدم الوزير الشكر إلى أعضاء مجلس النواب، على تخصيص جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على معايير العمل والاتفاقيات الدولية بما يدعم مزيد من الاستقرار والنمو فى سوق العمل المصرى، والشكر إلى منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع اضواء، على جهدهم المبذول فى تنفيذ انشطة المشروع، ولحكومة دولة السويد على دعمها لهذا المشروع.

ومن ناحيته، قال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، إن الورشة جزء من التعاون القوى بين الوزارة ووزارة الشئون المجالس النيابية والمنظمة وأكد أهمية دور البرلمانات الوطنية فى اعتماد الاتفاقيات الدولية، مقدما الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع.. واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب عدد 71 قاضى من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض فضلا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية.

وأعرب السفير هو كان إيمسجورد، سفير مملكة السويد فى مصر عن سعادته للمشاركة فى هذه الجلسة، منوها بأهمية العلاقات المصرية السويدية المتميزة والتى لها أصول تاريخية وثيقة.

وقال إن مصر شريك تجارى رئيسى فى إفريقيا وهناك تمثيل قوى من الشركات السويدية على ارض مصر بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

وشدد على أهمية مشروع العمل اللائق ودوره فى المساهمة فى زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستقرار الاقتصادى للبلد مثنيا على دور المنظمة فى دعم مفهوم العمل اللائق.

ويهدف المشروع إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفنى لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وقد تم عقد الجلسة الاولى فى ديسمبر 2021، بمشاركة عدد 19 نائباً بالاضافة الى عدد من ممثلى وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.

وحضر الجلسة من وزارة القوى العاملة: رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون الإقتصادية والسياسية.