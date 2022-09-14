رسميا.. مصر تنضم إلى منظمة شنغهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - وقع السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ممثلاً لجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الأوزبكية طشقند، مذكرة تفاهم خاصة بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاى للتعاون (SCO) كشريك حوار.





يأتى ذلك قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة المقرر عقدها فى مدينة سمرقند بأوزبكستان. ووقع عن جانب منظمة شنغهاى للتعاون، تشانج مينج، أمين عام المنظمة. وأشار لوزار -خلال لقائه مع تشانج مينج- إلى أن انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتها مع دول المنظمة فى عدد من المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الاقليمى. ومن ناحيته، رحب أمين عام منظمة شنغهاى بانضمام مصر للمنظمة كشريك حوار معرباً عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر فى المرحلة المقبلة. وتأسست منظمة شنغهاى للتعاون عام 2001 كمنظمة حكومية دولية بهدف تعزيز الأمن الإقليمى ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وتحقيق التنمية الإقليمية. وتضم المنظمة فى عضويتها 8 دول ( الصين - روسيا - الهند - باكستان - كازاخستان - أوزبكستان - طاجيكستان - قيرغيزستان)، إلى جانب أربع دول تتمتع بصفة مراقب وست دول كشركاء حوار.

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