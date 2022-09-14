صحية وصديقة للبيئة.. أبرز المعلومات عن مدارس مصر المتميزة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الثلاثاء، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة فى محافظة السويس، بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية؛ لتكون أولى البرامج التعليمية فى مصر، التى تستهدف توفير بيئة استثنائية فى المدارس الحكومية بأفضل جودة للطلاب.





وقال الوزير، إن هذا المشروع يأتى ضمن أهداف رؤية الدولة المصرية لعام 2030؛ لتوفير بيئة صحية فى المدارس التجريبية بأفضل جودة للطلاب، مشيرا إلى تعميم هذه التجربة على 3243 مدرسة تجريبية فى 1150 موقعا على مستوى الجمهورية. وفى السطور التالية يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن "مدارس مصر المتميزة": مدارس مصر المتميزة - تطوير 3243 مدرسة تجريبية على مستوى الجمهورية. - توفير بيئة صحية فى المدارس التجريبية بأفضل جودة تعليمية للطلاب. - يقدم المشروع تجربة تعليم استثنائية لطلاب المدارس الحكومية. - المدارس صديقة بالبيئة حيث يتم تركيب نظام للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة. - المشروع يسير على خطين متوازيين، أحدهما يتعلق بتطوير المبانى، والثانى بالرياضة. - تطوير المبانى يتمثل فى: تطوير الواجهات الخارجية، الحمامات، الممرات والأبواب. - يتم اختيار ألوان الجدران بدقة بما يراعى الصحة النفسية للطلاب وينعكس إيجابيا على أدائهم التعليمى. - أما الشق الرياضى فيتم من خلاله إضافة ملاعب داخل المدارس مثل: كرة القدم، تنس، ملاعب متعددة الأغراض، جيم خارجى، تراكات للمشى. - يستهدف الجانب الرياضى، توفير بيئة تعليمية ورياضية آمنة وصحية فى المدارس. - تهتم هذه المدارس باكتشاف وتنمية المواهب لدى الأطفال. - لن يتم المساس بالطلاب الأساسيين الذين يتم تطوير مدرستهم، ولن يتم تحميلهم أى مصروفات إضافية. - بدأت التجربة بإحدى مدارس السويس وسيتم تعميمها على 1150 موقعا بالجمهورية.

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