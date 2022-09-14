رئيس الوزراء: البدء فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى طبقا لتوجيه الرئيس

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتى تعد الأولى للرئيس إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.





وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذى يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.

وكشف مدبولى، عن توجيه الرئيس السيسى، بعقد مؤتمر اقتصادى، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء فى الإعداد لهذا المؤتمر، وما تتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى ما حظى به منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائى، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، وذلك سعياً للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الإلتزامات المالية إلى فرص حقيقية، إلى جانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار فى مصر، والمقرر طرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، موجها فى هذا الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدولى، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر السادس الذى نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وما أكد عليه الرئيس السيسى، خلال اللقاء من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وذلك فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، وكذا تأكيده على أهمية الجهود الخاصة برفع الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدى بفعالية للتحديات التى تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس دينى أو عرقى أو طائفى، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.

وفى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتى كان على رأسها تطوير المطار كونه المحطة الاولى لاستقبال الضيوف، مؤكداً سعى مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة لها، وذلك بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماعه، مع ممثلى 9 شركات دولية ومحلية؛ لمتابعة الجدول الزمنى لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، وهى مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وذلك فى قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وأضاف، فى هذا الصدد، أن أغلب هذه المشروعات ستبدأ فى الإنتاج الفعلى قريبا، وأن الدولة مستمرة فى بذل المزيد من الجهود للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وتوفير المنتجات المختلفة فى الأسواق المصرية.