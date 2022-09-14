انعقاد جلسة المشاورات الثنائية بين مصر وبولندا

جدة - نرمين السيد - عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، جلسة مشاورات ثنائية مع الجانب البولندى فى العاصمة البولندية وارسو يومى 12 و13 سبتمبر الجارى، وترأس الجانب البولندى نائب وزير الخارجية للتعاون الاقتصادى والإنمائى وأفريقيا والشرق الأوسط "باڤل يابلونسكى".





تضمنت جلسة المشاورات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسى والاقتصادى، ومختلف أوجه التعاون الفنى والقطاعى، بما فى ذلك التعاون الثقافى والسياحى، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرتقى لتطلعات الجانبين، وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى فى ضوء الفرص المتاحة، وذلك للبناء على زيارة الدولة التى قام بها الرئيس البولندى للقاهرة فى مايو الماضى والتى نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة.

كما تم إبراز تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب البولندى استنادا لاعتبارات المصلحة المشتركة بين البلدين، واستعرض مساعد وزير الخارجية الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى توفرها مصر، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفقت الرؤى حول أهمية العلاقات التى تجمع بين مصر وتجمع دول الفيشجراد الذى يضم كل من بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا.

كما بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المصرية؛ لتحقيق السلام وإعادة إعمار قطاع غزة، وتم التطرق أيضاً لقضية الهجرة غير الشرعية، مع استعراض الجهود المصرية المبذولة فى هذا الإطار والتى لاقت تقدير الجانب البولندى.

وعلى هامش جولة المشاورات، أجرى السفير إيهاب نصر عدة لقاءات مع المسؤولين البولنديين، حيث التقى بكل من وزير الدولة رئيس مكتب السياسة الدولية برئاسة الجمهورية البولندية "جاكوب كوموخ"، ووزير الدولة للتنمية والتكنولوجيا البولندية "جيجوش بييهوفياك"، ونائب رئيس مجلس النواب البولندى "ريتشارد تيرليتسكى"، وكذلك أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية التى يترأسها من الجانب البولندى البرلمانى "مارشين بوجوتسيك".

هذا، وعكست المقابلات حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون بين البلدين، حيث تم استعراض طبيعة الشراكة المتميزة التى تجمع مصر وبولندا منذ تبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما فى عام 1927، والفرص المتاحة لتعزيز تلك العلاقات، مع إبراز أهمية التعاون فى مجالات الاستثمار والسياحة والآثار والرقمنة والزراعة وسلاسل الإمداد، والاستفادة من عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو منذ مايو الماضى فى دعم تلك المجالات، أخذاً فى الاعتبار أن بولندا تعتبر ضمن أكبر خمس دول المصدرة للسياحة إلى مصر.