«أبى قير للصناعات الهندسية» تنظم يوما رياضيا للعاملين بالشركة (صور)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لكافة الشركات والوحدات التابعة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل.
وحرص المهندس محمود أنور فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية، على الترحيب بأسر العاملين وذويهم.
وشارك رئيس مجلس الإدارة، وعدد من القيادات بالشركة، العاملين فى عدد من النشاطات التى تمت خلال اليوم، الذى بدأ بطابور عرض من فريق الكشافة بالشركة أعقبه تنظيم مباريات ومسابقات رياضية.
تلى ذلك قيام رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 10 الحربى) بتوجيه كلمة للعاملين، حثهم خلالها على ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل دائم لما لها من أثر جيد على صحة الإنسان وتحسين سلوكه وفى نهاية اليوم تم تقديم عدد من الجوائز للفرق الفائزة.
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