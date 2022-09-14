القوافل المتنقلة للأحوال المدنية تستخرج 44 ألف رقم قومى بـ13 محافظة

جدة - نرمين السيد - قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق 13 محافظة (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – بنى سويف – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – الإسكندرية - مطروح)، استخرجت 11 ألفا و134 بطاقة رقم قومى، و33 ألفا و360 مصدرا مميكنا.





وتقرر فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، استمرارها لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالى 537 بطاقة رقم قومى و508 مصدرات مميكنة.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 10 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقى التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ164 مواطنا.

وفى السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، باجمالى 178 مواطنا.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يأتى تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.