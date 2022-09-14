نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلا البحث مؤخراً عن اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء، وذلك بين المواطنين وتجار المواد البنائية وأعمال المقاولات، وذلك بالتزامن مع ما تم اعلانه مؤخراً من قبل شركات الحديد والأسمنت بمصر عن الأسعار الجديدة لطن الحديد في السوق المصري وأسواق مواد البناء، وتأثير الزيادات على المستهلكين والتجار وتداعيات الاعلان في الشارع المصري.

اسعار الحديد والأسمنت

نقدم لكم عبر موقعنا أحدث التطورات حول معرفة اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، وذلك من خلال الزيادة المعلنة في أسعار مواد البناء، وبالتزامن مع اعلان شركات الحديد والصلب عن الزيادة المقررة في أسعار طن الحديد في السوق المصري، حيث سجل سعر الطن 15300 منذ يوم 14 مارس 2022، وذلك قبل الزيادة الكبيرة التي حدثت نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها والتأثيرات الاقتصادية جراء التداعيات على جميع دول العالم، ومنها التأثير على أسعار المواد البنائية كالحديد والأسمنت.

اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء

وتستقر أسعار الأسمنت في السوق المصري وأسواق مواد البناء، ضمن اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 حول 1200، و1400 جنيهاً مصرياً، وذلك بعد موجة الصعود السابقة التي وصلت إلى 2000 جنيهاً مصرياً في سعر الطن للمستهلك، ونوضح لكم الأسعار الجديدة للحديد والأسمنت اليوم الأربعاء من خلال التالي:

اسعار الحديد

سعر طن حديد عز 17670 جنيه.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيه.

سعر طن حديد العشري 17500جنيه.

اسعار الاسمنت

سعر طن اسمنت المسلح 1340 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر 1320 جنيه.

سعر طن اسمنت المعلم 1300 جنيه.

سعر طن اسمنت وادي النيل 1330 جنيه.

سعر طن اسمنت المخصوص 1330 جنيه.

سعر طن اسمنت اسوان 1300 جنيه.

سعر طن اسمنت سيناء 1290 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان 1350 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي 1350 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري 1280 جنيه.

وتعتبر هذه الأسعار المذكورة لكميات مواد البناء من الحديد والأسمنت التي لا تقل عن 30 طناً، ويشترط السداد النقدي أو السداد قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بأسواق البناء، كما أنها تشمل مصروفات النقل.