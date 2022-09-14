أكثر من 280 جراحة ناجحة في تخصص الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - قسم جراحات الوجه والفكين بالمجمع الطبي بالإسماعيلية هو أحد الأقسام المستحدثة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، وقد نجح فى تقديم أكثر من 280 جراحة ناجحة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.

استطاع فريق جراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبى تحقيق معدلات نجاح للتدخلات الجراحية بدقة ومهارة فائقة منحت الأمل لما يتخطى 280 مريض وذلك خلال عام واحد منذ استحداث القسم بمجمع الإسماعيلية الطبي.

بنسبة مساهمة لم تتجاوز 300 جنيه تم اجراء العمليات الجراحية بكافة حدتها الكبرى والصغرى والمتقدمة، حيث تنوعت هذه الجرحات مابين :-

▪︎إصلاح كسور الفكين وتثبيتها بالشرائح والمسامير

▪︎استئصال الأكياس الدهنية

▪︎حقن وبذل مفاصل الفكين

▪︎أخذ عينات من الأورام في منطقه الوجه والفكين.

▪︎استئصال بعض الأورام الموجودة بالفكين.

▪︎عمليات إزالة ضروس العقل المدفونة والتي تتسبب في أورام للفكين.

▪︎علاج الناصور ما بين الأنف والفم.

▪︎علاج الانزلاق الغضروفي لمفصل الفك.

▪︎كسور عظام العين ووجنة الوجه والفك العلوي بعد الحوادث.

✅بالإضافة إلي تثبيت الكسور في عمليات الطوارئ بنفس اليوم.

✅كما يقوم القسم بالتعاون مع الأقسام المختلفة في الجراحات تداخليًا.

✅يضم قسم جراحة الوجه والفكين مجموعة متميزة من الاستشاريين والاخصائيين بقيادة :-

⬅️ د. عبد الغني فرج - رئيس قسم جراحة الوجه والفكين

بالإضافة الي المجموعة المتميزة من الكوادر التي تضم كل من:-

▪︎ د.ابراهيم يحيى - استشارب جراحة الوجه والفكين

▪︎د.سارة محمد وصفي - اخصائي جراحة الوجه والفكين

▪︎د. ريم حسن سعد - اخصائي جراحة الوجه والفكين

▪︎د. نهلة محمد اليماني - نائب جراحة الوجه والفكين

✅وبمشاركة فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية:-

▪︎أ.بسمة سيد عبدالله

▪︎أ.سعاد محمد عبد القادر

▪︎أ.اسماء محمد فتحى

▪︎أ.دعاء عبد الهادى

▪︎أ.سماء محمد ناجى