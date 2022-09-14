محافظ الجيزة يتابع جهود رصف وتطوير شوارع البدرشين والحوامدية والوراق

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطط رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع؛ لتيسير الحركة المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.





وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق وحى العمرانية فى تنفيذ أعمال الرصف بميدان الحسينية ومطلع ومنزل كوبرى العمرانية والطريق السطحى بالشارع لتحسين الحركة المرورية نظرا لما تشهده المنطقة من تواجد كبير للمركبات.



واطلع محافظ الجيزة على جهود رفع كفاءة الطرق والتمهيد لتنفيذ أعمال الرصف بمركز ومدينة البدرشين حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل الى جانب إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثانى بشارع عباس عنانى للبدء فى أعمال التطوير، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ أعمال توسعة طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا للتطوير.

وتابع محافظ الجيزة جهود حى الوراق فى تحسين حالة الطرق وقد تم البدء فى تمهيد شارع خط الغاز الجديد تمهيدا لرصفه و تطويره ليكون طريق موازى لشارع الغاز الرئيسى وذلك استجابة لمطالب المواطنين.



وفى مدينة الحوامدية تم البدء فى تمهيد وإجراء تنسيق عام لشارع صلاح سالم بالحوامدية وإزالة طبقة الطريق الهالكة للبدء فى عملية التوسع والرصف، ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها.