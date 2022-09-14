مايا مرسى: الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها للتصدى لتغير المناخ وتمكين المرأة

جاء ذلك خلال رئاسة مايا مرسى اجتماع المجلس الدورى بمشاركة عضواته وأعضائه، بهدف مناقشة جهوده خلال العام الماضى، وعرض خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
وعرضت رئيسة المجلس، استعداداتها للمشاركة فى قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وتتضمن تخصيص يوم للمرأة.
وأشارت إلى رؤية مصر حول قضية المرأة والمناخ، مؤكدة وجود أوجه لعدم المساواة بين الجنسين، وتحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة مثل الوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت أن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من مثيلاتها بين النساء، وغيرها من التحديات التى تؤكد وجود حاجة ماسة إلى انتقال بيئى عادل يراعى التأثير الاجتماعى والاقتصادى على النساء والفتيات.
وقالت مايا مرسى إن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ، فضلا عن عقبات الوصول إليها والحصول عليها.
كما ألقت رئيسة المجلس، الضوء على مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى محورى التمكين الاقتصادى والتوعية والتثقيف وجهود المجلس فى هذا الشأن، لافتة إلى أن التنسيق يجرى حاليا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على المشروع خلال الفترة المقبلة.
وبحثت خطة عمل المجلس خلال حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022.
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