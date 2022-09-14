بيان مهم من الصحة بشأن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.





فى مستهل الاجتماع، أكد وزير الصحة والسكان أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، فى حل جميع التحديات التى تواجه مقدمى الخدمات الطبية،

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية فى المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالى أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائى التمريض وكافة مقدمى الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.

وقال عبدالغفار إن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع فى النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقى مع مراعاة العجز فى أعداد مقدمى الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافى بكل المحافظات.

وفى نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف فى هذا الصدد.

