انت الان تتابع خبر عاجل – صندوق الإسكان الاجتماعى يعلن عن قرار الفرج بخصوص شقق محدودى ومتوسطى الدخل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، موعد طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى والمتوسط في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكدت عبد الحميد أن سوف يتم البدء في طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى والمتوسط لوحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للحصول على وحدات سكنية بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والتي سوف تستمر لمدة 25أيام فقط وبالتحديد حتي يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

وأشارت أن الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها سوف تكون في 25 محافظة من محافظات الجمهورية بالإضافة إلي 20 مدينة جديدة، موضحة أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط ودفع مقدم حجز والمصروفات الإدراية عن طريق منافذ مكتب البريد المميكن المنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.