انت الان تتابع خبر عاجل ..وزير التعليم يحذر المدارس الخاصة من هذا الأمر الضرروي: عقوبته الإغلاق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم لجنة للمعاينة في حالة رصد أي شكاوي من الأسر المصرية التي لديهم أبناء في المدارس الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بشأن ما يتعلق بعليم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح حجازي، في تصريحات لبرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، العقوبة التي ستقع على المدارس الخاصة التي ستخالف قرار تقسيط المصروفات المدرسية سوف تبدأ بتوجيه الإنذار لها وإذا لم تتراجع عن ذلك سوف تصل إلي إغلاق المدرسة.

وأشار أن التعليم الخاص بالوزارة سوف تقوم بتشكل لجنة لفحص شكوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة التي لا تلتزم بعدد أقساط المصروفات.