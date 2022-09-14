انت الان تتابع خبر عاجل وبشكل لا رجعة فيه.. الإعلان عن صرف زيادة لأصحاب المعاشات تزيد عن 8% .. دور في حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت منافذ الصرف اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر صرف معاشات سبتمبر لأكثر من 10 مليون و500 ألأف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية، بالأخص من تخلف منهم عن المواعيد الرسمية التي أعلنها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج.

وأوضحت وزارة التضامن أنه غرفة العلميات المركزية واللجان الميدانية لاتزال تواصل عملها حتي اليوم في متابعة سير عملية صرف المعاشات وتيسير الإجراءات أمام القائمين بالصرف للحصول أثناء الحصول على مستحقاتهم.

وأكدت الوزارة أنه تم الشديد أيضاً علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الزيادة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بنسبة 13% يتم صرفها لأصحاب المعاشات مع مستحقات الشهر الجاري أسوة بالأشهر الماضية.