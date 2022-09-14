انت الان تتابع خبر تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة 2022.. الرابط لكل الطلاب عشان يسجلوا بسرعة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022، وسوف يتم فتح تقليل الاغتراب أمام كل الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكلا من المرحلتين الأولى والثانية، وهو الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم للعمل على تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر، وأنه يكون في حدود النسبة المحددة وهي 10% طبقاً للطاقة الاستيعابية، ويكون من اليوم الثلاثاء ليوم السبت 17 سبتمبر 2022.
رابط تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة 2022
وتسجيل تقليل الاغتراب 2022 يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، ويكون طبقاً للكثير من القواعد المنظمة التي جاءت من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وهي التي تتوفر لجميع الطلاب.
شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022
- التحويل المناظر لابد أن يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- والتحويل الغير مناظر يكون باستكمال الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل لها.
- أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.
- يحول من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا تتوفر تحويلات ورقية.
- استكمال كل الشروط الإضافية للكلية التي يريد التحويل لها.
- والمفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.