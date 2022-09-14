انت الان تتابع خبر تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة 2022.. الرابط لكل الطلاب عشان يسجلوا بسرعة والان مع التفاصيل

رابط تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة 2022

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022، وسوف يتم فتح تقليل الاغتراب أمام كل الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكلا من المرحلتين الأولى والثانية، وهو الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم للعمل على تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر، وأنه يكون في حدود النسبة المحددة وهي 10% طبقاً للطاقة الاستيعابية، ويكون من اليوم الثلاثاء ليوم السبت 17 سبتمبر 2022.

وتسجيل تقليل الاغتراب 2022 يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، ويكون طبقاً للكثير من القواعد المنظمة التي جاءت من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وهي التي تتوفر لجميع الطلاب.

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022