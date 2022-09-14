القبض على مستريح الشرقية.. استولي على مليار و200 مليون جنيه من المواطنين

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القبض على مستريح الشرقية نصب على المواطنين

رياض - احمد صلاح - استطاعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية أن تقبض على مستريح جديد، وهو الذي استولي على أموال الأهالي وحصل منهم على مليار و200 مليون جنيه، وذلك بزعم أنه يتم توظيفها وتشغيلها في الأعمال الحرة الخاصة بالتجارة ويكون مقابل نسبة من الأرباح المتفق عليه من قيمة رأس المال.

وحصل اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية على إخطار من مأمور قسم شرطة أبو كبير، بورود العديد من البلاغات ضد واحد من الأشخاص يدعي “م. م. ال” الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، واتهموه فيه بالاستيلاء على مبالغ تصل لحوالي مليار و200 مليون جنيه، وهذا بغرض توظيفها في التجارة ولكنه امتنع عن السداد وهرب منهم، وتم إعداد الأكمنة له والقبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.