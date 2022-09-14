نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المواطنين بجمهورية مصر العربية عن كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، ورابط الاستعلام عن البرنامج عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري لصرف الدعم النقدي المخصص للمستفيدين والمستحقين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يعد البرنامج واحد من أهم وأكبر برامج الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ونوضح لكم عبر موقعنا رابط وخطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

يمكن للمستفيدن من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أنه يتاح للمستفيدين والمستحقين من البرنامج إمكانية الاستعلام عن معاشات واستحقاقات تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو من خلال رقم بطاقة تكافل وكرامة للمستفيد، وذلك لكي يتاح له الاستعلام عن تفاصيل الحصول على المعاش المستحق بناءاً على بعض الضوابط والشروط التي أشارات إليها وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، وذلك من خلال بعض الخطوات التي تمكن المواطن من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة المستحق الكترونياً بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على تبويب الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي.

كتابة الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقم.

الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك تظهر النتيجة بشكل مباشر للمواطن.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت مسبقاً بعض الأوراق والمستندات المطلوبة الواجب توافرها مع المواطنين لاستحقاق صرف معاش تكافل وكرامة، وقد جاءت على النحو التالي: