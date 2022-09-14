حالة الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة الـ 72 ساعة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد لتسود أجواء حارة نسبيا نهارًا ومعتدلة ليلًا، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وعلى مسطح البحر الأحمر، حيث ترتفع الامواج هناك.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا طفيفًا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.