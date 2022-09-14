تدريب العاملين بخط نجدة الطفل حول تعزيز نطام جمع البيانات الخاصة بضحايا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الدورة التدريبية الأولى للعاملين بخط نجدة الطفل "١٦٠٠٠" التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة حول تعزيز نظام جمع البيانات الخاصة بضحايا جريمة الاتجار بالبشر ، وذلك في الفترة من ١٢ إلى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف التدريب إلى بناء قدرات العاملين بخط نجدة الطفل حول كيفية تلقي الشكوى من الضحايا وجمع البيانات اللازمة التي ستساهم في فعالية إدارة حالة الضحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشارت السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، بأهمية دعم وتعزيز قدرات العاملين بخط نجدة الطفل نظراً لكونهم الخط الأول الذي يلجأ له الضحايا، وبالتالي يجب أن يتم تلقي وتدوين الشكاوى وفقاً لنهج علمي.

ويأتي هذا التدريب لتعزيز المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والتي تُعد جزءً أساسياً من المنظومة الوطنية المتكاملة لحماية الضحايا.