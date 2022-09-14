القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالي بالامارات يعلن حصول عامل مصري على مستحقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج ، والتي تأتي إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها ، فقد نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنهاء إجراءات صرف مبلغ مليون و 420 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 7 مليون و 800 ألف جنيه مصري لعامل يدعى أ.ع.ع .وأشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات في تقريرها الذي تلقته الوزارة،اليوم الأربعاء إلى أن المبلغ المستحق للعامل هو تعويض صدر به حكم المحكمة جراء الاصابة التي تعرض لها أثناء العمل منذ عام 2020 ، منوهةً إلى أن السفارة قد تلقت شكوى من شقيقة العامل بطلب المساعدة في الحصول على تلك المستحقات خاصة وأن العامل متواجد بمصر ولا يستطيع الحضور للإمارات بسبب حالته الصحية الحرجة، وقام مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة المستمرة مع صاحبة الشكوى منذ مارس ٢٠٢٢ حتى تم تأكيد ضرورة حضور شقيق المصاب بتوكيل رسمي من صاحب المستحقات ، وحضر في سبتمبر ٢٠٢٢ وتم مخاطبة الجهات الرسمية للمساعدة حتى إتمام اجراءات الصرف.وأضافت " شاهين " أنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب صاحب المستحقات أ.ع.ع في مصر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري ليتمكن من استكمال علاجه .