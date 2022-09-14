وزير الصحة لبعثة الاتحاد الأوروبى: نحرص على التوسع فى بناء المنشآت الخضراء

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، وماركو مجريولرو مدير رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالبعثة، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى القطاع الصحى.





فى بداية اللقاء وجه وزير الصحة والسكان، الشكر إلى الاتحاد الأوروبى، على تعاونه مع مصر فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الدعم المتواصل والتعاون المستمر من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على التوسع فى بناء المنشآت الخضراء، بالإضافة إلى المنشآت الذكية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية، حيث رحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لوضع استراتيجية محددة تستهدف بناء هذه المنشآت بأسرع وقت، مؤكدًا على تذليل كافة المعوقات والتحديات التى قد تواجه سير العمل بالخطة.

ووجه الوزير، بسرعة تعميم استراتيجة التحول الرقمى وتطبيقها بكافة برامج وخدمات ومشروعات الوزارة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى بحث التعاون بين الجانبين بمجال مبادرات الصحة العامة وذلك للتمكن من وضع خريطة للأمراض، وعمل خطة صحية لمكافحتها، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية ، والوصول للمواطنين بجميع الشرائح العمرية، بكافة المناطق والأماكن النائية والبعيدة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث التعاون بملف المشروع القومى تنمية الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية، ودعم الأنشطة المجتمعية الهادفة لزيادة فرص الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة، وإعادة تنشيط نوادى السيدات، والتكثيف من تنظيم الحملات التنشيطية والتوعوية بالصحة الإنجابية، علاوة على تدريب مقدمى الخدمة الطبية، وأيضًا التوزيع العادل لوسائل تنظيم الأسرة على كافة المراكز والوحدات المقدمة للخدمة.

وتابع أن الجانبين بحثا التعاون فى مجال الرعاية الصحية الأساسية، من خلال دعم وتجهيز وحدات الرعاية ومدّها بأحدث الأجهزة الطبية وكذلك المستلزمات والأدوية الطبية، بالإضافة إلى التعاون بمجال تدريب الكوادر الطبية من العاملين بوحدات الرعاية الأساسية، منوهًا إلى أن الوزير بحث التعاون فى مجال تطوير مستشفيات الصحة النفسية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش وضع وتحديد استراتيجية تستهدف توطين صناعة الأمصال واللقاحات بمصر، وخاصةً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق الإكتفاء الذاتى من لقاحات كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.