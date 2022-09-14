عاجل- الرئيس السيسى يعقد مباحثات منفردة مع الأمير تميم فى الدوحة

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى والأمير تميم عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين. ورحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قطر فى أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتى تأتى تتويجًا لمسار التميز الأخير فى العلاقات بين الجانبين المصرى والقطرى، مشيدًا بالروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين. وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجى على الأصعدة كافة، مع تأكيد حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما ثمن سمو الأمير تميم بن حمد الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجًا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

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