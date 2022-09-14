القوى العاملة تنهى إجراءات حصول عامل مصرى بالخارج على مستحقاته

وأشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالى بالإمارات فى تقريرها الذى تلقته الوزارة، اليوم الأربعاء إلى أن المبلغ المستحق للعامل هو تعويض صادر به حكم المحكمة جراء الإصابة التى تعرض لها أثناء العمل منذ عام 2020، منوهةً إلى أن السفارة قد تلقت شكوى من شقيقة العامل بطلب المساعدة فى الحصول على تلك المستحقات خاصة وأن العامل متواجد بمصر ولا يستطيع الحضور للإمارات بسبب حالته الصحية الحرجة، وقام مكتب التمثيل العمالى بالمتابعة المستمرة مع صاحبة الشكوى منذ مارس 2022 حتى تم تأكيد ضرورة حضور شقيق المصاب بتوكيل رسمى من صاحب المستحقات، وحضر فى سبتمبر 2022 وتم مخاطبة الجهات الرسمية للمساعدة حتى اتمام اجراءات الصرف.
وأضافت شاهين أنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب صاحب المستحقات "أ.ع.ع" فى مصر بتاريخ 7 سبتمبر الجارى ليتمكن من استكمال علاجه.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين فى الخارج، والتى تأتى إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم فى الحصول عليها.
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