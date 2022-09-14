وزير الرى يوجه بتحديد مدى احتياج كل ترعة للتأهيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعهـ مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى، لمتابعة موقف المشروعات الجارية حالياً، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالادارات وسبل التعامل الفعال معها.

وكلف الوزير، مسؤولى الوزارة بالمحافظات، بالاستمرار فى التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مع السعى للارتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير أشكال الدعم كافة لهم، للقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.

وناقش الوزير، قيادات الوزارة، حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة استخدام تقنيات أكثر إستدامة فى أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا، مع تحديد أسلوب التبطين الأمثل، طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا، مع التأكيد على مراعاه البعد البيئى والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبى الترع.

كما ناقش الوزير، مختلف الأراء بشأن استخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للرى الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءا من منظومه الرى المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد.

وجرى التأكيد على المتابعة المستمرة للتأكيد على تنفيذ شبكات الرى الحديث بالأراضى ذات الطبيعة الرملية وفرض غرامات تبديد المياه حال إستخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

ونوه بمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

الوزير كلف بالاستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

كما وجه بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلى على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، موجهاً بسرعة إتمام أعمال المرور على كافة مخرات السيول خلال إسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أى تعديات واقعة عليها، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

وشدد على استمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة فى إستيعاب مياه الأمطار، والنظر فى إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت، وقد أشار الدكتور سويلم أنه حريص على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول، مشيراً إلى أنه قد وجه للتفتيش الفنى بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.

الوزير استعرض أعمال التطوير السابقة التى قامت بها الوزارة لإستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم، كما تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية 8 ملايين م3 سنوياً من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من البحيرة، مما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادى بالمنطقة.

وجرى استعراض المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل هذه الآبار.

ونوه الوزير بأهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار وإستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما جرى استعراض أنشطة التوجيه المائى وإجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين بما يحقق تحسين عملية إدارة المياه وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، ووجه الوزير بتوفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين فى مجال التوجيه المائى والتوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين.